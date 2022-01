Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Farbschmierereien +++ Wittmund - Unfallzeugen gesucht

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Farbschmierereien

In Wittmund-Leerhafe haben Unbekannte eine Mauer mit Farbe beschmiert. Beschädigt wurde die rückwärtige Mauer zum Vereinsheim entlang des Sportplatzes an der Klosterstraße. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Montag, 20.12.2021, bis Dienstag, 04.01.2022. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9110.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Unfallzeugen gesucht

Bei einem Verkehrsunfall in Wittmund wurde am frühen Montagmorgen ein Autofahrer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen war gegen 3.10 Uhr ein 31 Jahre alter Nissan-Fahrer auf der Carolinensieler Straße in Richtung Carolinensiel unterwegs, als ihm ein Fahrzeug entgegenkam und auf seine Spur geriet. Der 31-Jährige musste auf die Berme ausweichen, prallte gegen einen Leitpfosten und landete in einem Graben. Er wurde leicht verletzt. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne eine Regulierung zu ermöglichen. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 04462 9110.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell