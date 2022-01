Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Unfallflucht +++ Aurich - Berauscht gefahren

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallflucht

Bereits am 17.12.2021 kam es auf einem Parkplatz in Aurich zu einer Unfallflucht. Zwischen 8.40 Uhr und 13.15 Uhr stieß ein bislang Unbekannter in der Osterstraße auf dem Parkplatz eines Geldinstituts beim Ein- oder Ausparken gegen einen silbernen Audi A3. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Berauscht gefahren

Ein 36-jähriger Autofahrer war am Montag in Aurich berauscht unterwegs. Gegen 11.440 Uhr hielt die Polizei den Autofahrer in der Schützenstraße an und kontrollierte ihn. Der Mann stand offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein Drogenvortest verlief positiv auf den Wirkstoff THC. Dem 36-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Es erwartet ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

