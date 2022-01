Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Neuschoo - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Neuschoo - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Ein 21-Jähriger war am Sonntagmorgen in Neuschoo unerlaubt mit einem Kleinkraftrad unterwegs. Die Polizei hielt den 21-Jährigen in den frühen Morgenstunden im Rahmen einer Verkehrskontrolle im Kummerweg an. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass das Kleinkraftrad nicht zugelassen und der 21-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Eine Weiterfahrt wurde untersagt. Die Beamten fertigten entsprechende Strafanzeigen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell