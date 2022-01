Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norderney - Einbruch in Hallenbad +++ Norden - Einbruch in Wohnhaus +++ Aurich - Drei Verletzte nach Auffahrunfall +++ Georgsheil - Hyundai-Fahrer gesucht +++ Hagermarsch - Von Fahrbahn abgekommen

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norderney - Einbruch in Hallenbad

Zu einem Einbruch kam es in der Nacht zum Freitag, 31.12.2021, auf Norderney. Unbekannte verschafften sich Am Kurplatz gewaltsam Zutritt zum Gebäude des Hallenbads und entwendeten aus den Geschäftsräumen Bargeld. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Donnerstag, 22 Uhr, bis Freitag, 5 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04932 92980.

Norden - Einbruch in Wohnhaus

Am Sonntagabend sind Unbekannte in ein Wohnhaus in Norden eingebrochen. Zwischen 18.30 Uhr und 23 Uhr stiegen die Täter in der Bürgermeister-Peters-Straße in ein Einfamilienhaus ein und entwendeten unter anderem Elektrogeräte und diverse Wertgegenstände. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Drei Verletzte nach Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall in Aurich sind am Sonntagabend drei Menschen verletzt worden. Gegen 20.45 Uhr fuhren ein Audi-Fahrer und ein BMW-Fahrer hintereinander auf der Von-Jhering-Straße in Richtung Emder Straße. Als der 21 Jahre alte Fahrer des Audi an einer roten Ampel hielt, bemerkte dies der 21-jährige BMW-Fahrer offenbar zu spät und fuhr auf. Der Fahrer des BMW und zwei Insassen im Alter von 20 und 24 Jahren wurden leicht verletzt.

Georgsheil - Hyundai-Fahrer gesucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Sonntagabend in Georgsheil. Ein bislang Unbekannter verließ nach ersten Erkenntnissen gegen 19.20 Uhr mit einem Hyundai den Parkplatz eines Imbisses an der Auricher Straße. Er überfuhr dabei eine Verkehrsinsel und touchierte ein Verkehrsschild. Anschließend flüchtete er in Richtung Norden, ohne eine Regulierung zu ermöglichen. Der Verursacher soll einen silbernen Hyundai Tucson gefahren haben. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Hagermarsch - Von Fahrbahn abgekommen

Ein Kradfahrer ist am Sonntagmorgen in Hagermarsch von der Fahrbahn abgekommen. Gegen 6.30 Uhr war der 59 Jahre alte Mann mit seinem Krad auf der Hagermarscher Straße unterwegs, als er nach ersten Erkenntnissen alleinbeteiligt nach rechts von der Straße abkam und stürzte. Er wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Krad wurde abgeschleppt.

