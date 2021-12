Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für den 31.12.2021

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Aurich - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwochvormittag, im Zeitraum von ca. 10:30 Uhr bis 12:30 Uhr, wurde ein grau/weißer Hyundai i20 auf dem Parkplatz eines Baumarktes, vermutlich durch einen ein- oder ausparkenden PKW beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete nach dem Anstoß vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Da der Schaden erst nach Rückkehr zur Wohnanschrift festgestellt wurde, kommen als Unfallort sowohl der Parkplatz des Hagebaumarktes am Dreekamp (Höhe Geldautomat) als auch der Parkplatz des Toom-Baumarktes an der Arentestraße in Betracht. Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei Aurich unter Tel. 04941/6060 zu melden.

Kriminalitätsgeschehen

Wiesmoor - PKW-Reifen zerstochen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden bei einem PKW Renault, welcher zum Tatzeitpunkt an der Marktstraße in Wiesmoor abgestellt war, zwei Reifen mit einem spitzen Gegenstand zerstochen. Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei Wiesmoor unter Tel. 04944/914050 zu melden.

Südbrookmerland - Fassade besprüht

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde die Außenfassade eines Einzelhandelgeschäftes am Handelsring in Südbrookmerland/Victorbur mit Farbe besprüht. Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei Südbrookmerland unter Tel. 04942/204200 zu melden.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Krummhörn - Ladendiebstahl

Am Donnerstag betrat eine 57-jährige Frau aus der Krummhörn gegen 19:30 Uhr einen Einzelhandel in der Handelsstraße. Die Frau steckte mehrere Gegenstände in eine mitgeführte Tasche und passierte den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Eine Mitarbeiterin beobachtete den Diebstahl. Die Höhe des Diebesguts beläuft sich auf eine niedrige, zweistellige Summe. Die 57-Jährige muss sich jetzt strafrechtlich verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell