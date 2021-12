Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Unfallverursacher flüchtete +++ Aurich - 24-Jähriger betrunken in Graben gefahren +++ Aurich - VW Polo touchiert +++ Norden - Nach Zusammenstoß in der Sielstraße geflüchtet

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallverursacher flüchtete

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Sonntagabend in Aurich ereignete. Eine Frau hatte ihren roten Opel Astra von 18 Uhr bis 19.30 Uhr vor einer Pizzeria am Pferdemarkt abgestellt. In diesem Zeitraum touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den Pkw vorne links und kümmerte sich anschließend nicht um eine Schadensregulierung. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 2.000 Euro. An dem beschädigten Opel konnte blauer Farbabrieb festgestellt werden. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Aurich - 24-Jähriger betrunken in Graben gefahren

Ein 24 Jahre alter Autofahrer hat am Dienstag in Aurich unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall verursacht. Der Mann war gegen Mitternacht mit einem BMW auf der Wallinghausener Straße unterwegs. Als er in den Hageweg abbog, verlor er offenbar die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr in einen Graben. Verletzt wurde der Fahrer nicht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten jedoch fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Als der 24-Jährige zur Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus gebracht werden musste, bedrohte und beleidigte er die eingesetzten Beamten und leistete ihnen gegenüber Widerstand. Ein Beamter wurde hierdurch leicht verletzt, war aber weiterhin dienstfähig. Gegen den 24-jährigen Beschuldigten wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Aurich - VW Polo touchiert

In der Eschener Allee in Aurich kam es vergangene Woche zu einer Verkehrsunfallflucht. Zwischen Dienstag, 21.12.2021, 8 Uhr, und Montag, 27.12.2021, 10.40 Uhr, stieß ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Höhe der Hausnummer 5 gegen einen geparkten VW Polo. Es entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe. Ohne sich um eine Regulierung zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Norden - Nach Zusammenstoß in der Sielstraße geflüchtet

Der Fahrer eines roten Fahrzeugs ist nach einem Unfall in der Sielstraße in Norden geflüchtet. Zwischen Sonntag, 14 Uhr, und Montag, 12 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in Höhe der Hausnummer 32 zu einer Kollision zwischen dem Unbekannten und einem blauen Opel Corsa-E. An dem Opel sind rote Lackspuren zu erkennen. Es entstand Sachschaden im oberen dreistelligen Euro-Bereich. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

