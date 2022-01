Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 02.01.2022

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Sachbeschädigung

In den frühen Abendstunden des 01.01.2022 schlug ein 27-jähriger Mann aus Aurich in der Stettiner Straße in Aurich mit der Faust gegen eine Glaslaterne in einem Hauseingangsbereich und beschädigte diese hierdurch. Der junge Mann verletzte sich dadurch an der Hand, sodass er ärztlich versorgt werden musste. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

- Keine presserelevanten Vorkommnisse

Sonstiges

Wiesmoor - Brand eines Geräteschuppens

Am Vormittag des 01.01.2022 kam es in der Norderwieke II in Wiesmoor aus bisher unbekannten Gründen vermutlich zuerst zu einem Brand eines hölzernen Geräteschuppens. Das Feuer griff dann auch auf das daneben befindliche Garagendach über. Das Feuer wurde durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht. Der entstandene Schaden wird auf ca. 20.000 Euro beziffert. Die Ermittlungen zur Brandursache wurde aufgenommen.

Aurich - Brand zweier Pkw

In der Nacht von Freitag auf Samstag gerieten in Aurich zwei Pkw in Brand. Im Wallster Postweg wurde ein älterer Opel Combo durch ein Feuer beschädigt. Der entstandene Schaden wird hier auf ca. 2000 Euro geschätzt. Die ersten Untersuchungen haben ergeben, dass der Brand durch einen Silvesterböller verursacht worden sein könnte. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet in der Elchstraße ein hochwertiger Mercedes-Benz in Brand. Das Fahrzeug stand zum Ausbruch des Brandes in einer offenen Garage. Durch den Brand und die Löscharbeiten entstand am PKW ein Totalschaden, sodass der entstandene Schaden auf ca. 60.000 Euro geschätzt wird. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Sachbeschädigung, versuchte Körperverletzung, Trunkenheit im Straßenverkehr

Am frühen Samstagmorgen, gegen 06:00 Uhr, geriet ein 39-jähriger Norder mit einem 23-jährigen Mann, ebenfalls aus Norden, in der Brauhausstraße in Streit. Der Streit eskaliert und der 39-Jährige schlug auf die Motorhaube eines angrenzend geparkten Pkw ein, welche dadurch leicht beschädigt wurde. Anschließend fuhr der 39-Jährige mit seinem Fahrrad davon, konnte jedoch durch eingesetzte Polizeibeamte im Nahbereich angetroffen werden. Bei der anschließenden Kontrolle beleidigte der Mann die Beamten und zeigte sich sehr aggressiv. Er wurde in Gewahrsam genommen und es wurde festgestellt, dass der Mann aufgrund seiner Alkoholisierung nicht mehr hätte Fahrradfahren dürfen. Es wurde noch eine Blutprobe entnommen. Der 39-Jährige muss sich jetzt in mehreren Strafverfahren verantworten.

Verkehrsgeschehen

Norden - Nach Unfall unerlaubt vom Unfallort entfernt

Am Addinggaster Tief wurde in der Zeit von Freitag, 21:00 Uhr bis Samstag, 12:30 Uhr, der geparkte VW Polo einer 21-jährigen Norderin beschädigt. Das Auto wurde linksseitig am Heck beschädigt, möglicherweise von einem Fahrradfahrer. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens in mittlerer, dreistelliger Höhe zu kümmern und somit seiner Pflicht als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Norddeich - Nach Unfall unerlaubt vom Unfallort entfernt

In der Nacht zu Freitag fuhr ein Unbekannter, vermutlich mit einem Pkw, gegen eine Eisenkette, die als Absperrung zwischen zwei Betonpfeilern gespannt war. Zugetragen hat sich der Vorfall in der Straße "Zum Inselparkplatz" in Norddeich. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden im mittleren, dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Großheide - Von der Fahrbahn abgekommen

Am Samstagabend, gegen 23:00 Uhr, befuhr eine 18-jährige Holtriemerin mit ihrem VW die Coldinner Straße. Aus bislang ungeklärten Gründen kam sie von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die 18-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Esens- Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde eine Hausfassade in der Straße Am Markt in Esens mittels Farbe besprüht. Durch die eingesetzten Beamten wurde eine Strafanzeige bezüglich einer Sachbeschädigung eingeleitet. Hinweise in dieser Sache bitte an die Polizei in Wittmund, 04462 9110.

Wittmund- alkoholisierter Mann pöbelt und spuckt um sich

Am frühen Samstagabend kommt es in der Brückstraße in Wittmund zunächst zu Streitigkeiten zwischen drei männlichen Personen. In dessen Verlauf versucht der 51-jährige Wittmunder einen seiner Kontrahenten zu Boden zu stoßen und bespuckt diesen, den anderen Mann bewirft er mit Lebensmitteln. Gegen den 51-Jährigen wurden Strafanzeigen eingeleitet und ein Platzverweis ausgesprochen.

Esens- Beziehungsstreit eskaliert

Zwischen einer 23-Jährigen und ihrem 52 Jahre alten Partner kommt es zunächst zu Streitigkeiten. Auf Grund von Frustration schlägt die 23-Jährige eine Fensterscheibe ein und verletzt sich hierbei an der Hand. Die junge Frau wurde ins Krankenhaus zwecks ärztlicher Versorgung verbracht, eine Strafanzeige bezüglich einer Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

- Keine presserelevanten Vorkommnisse

Sonstiges

- Keine presserelevanten Vorkommnisse

