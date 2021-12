Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1674) Mit Haftbefehl Gesuchter führt Betäubungsmittel und Messer mit sich

Nürnberg (ots)

Eine Personenkontrolle führte am Mittwochabend (08.12.2021) am Nürnberger Hauptbahnhof zur Festnahme eines per Haftbefehl gesuchten Mannes. Die Beamten stellten zudem Betäubungsmittel, ein unerlaubtes Messer sowie eine größere Menge Bargeld sicher.

Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte kontrollierten den 32-Jährigen gegen 21:40 Uhr am Bahnhofsplatz, als dieser die Flucht ergriff. Unter Hinzuziehung einer weiteren Streife stellten die Polizisten den Mann noch im Nahbereich und fixierten ihn.

Bei der nachfolgenden Durchsuchung fanden die Beamten bei dem Beschuldigten Methamfetamin, welches in einzelne Verkaufseinheiten abgepackt war und mehrere hundert Euro Bargeld.

Zudem führte der Mann ein verbotenes Messer sowie drei fremde EC-Karten mit sich. Inwieweit diese angezeigten Straftaten zugeordnet werden können, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Zu Guter Letzt ergab eine Überprüfung der Personalien des Mannes, dass er auf Grund eines bestehenden Haftbefehls gesucht wird, was die Verbringung in eine Justizvollzugsanstalt zur Folge hatte.

Erstellt durch: Janine Mendel

