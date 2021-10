Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: In die Flucht geredet

Jena (ots)

Das Langfinger immer dreister werden, musste am Montagmittag eine 86-jährige Frau aus Jena erfahren. Als die Frau von einem Diskounter in der Hermann-Pistor-Straße nach Hause lief, bemerkte sie zwei junge Männer, welche die Dame scheinbar verfolgten. Plötzlich vergriff sich einer der Unbekannten an dem Rucksack der Frau und wollte diesen offensichtlich öffnen, um die Frau zu bestehlen. Durch lautes Ansprechen der beiden Langfinger gelang es der rüstigen Rentnerin die Männer in die Flucht zu schlagen. Zur Personenbeschreibung ist lediglich bekannt, dass beide Männer mit Kapuzenpullovern bekleidet waren und sich nicht Deutsch unterhielten.

