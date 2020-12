Polizei Bochum

POL-BO: Zwei Unfälle in Bochum: Zwei Kinder leicht verletzt

Bochum, WattenscheidBochum, Wattenscheid (ots)

Bei zwei Unfällen in Bochum am Donnerstagnachmittag, 10. Dezember, sind zwei Kinder leicht verletzt worden.

Gegen 14.50 Uhr fuhr ein 64-jähriger Autofahrer aus Wattenscheid am August-Bebel-Platz an der Ampel in Richtung Friedrich-Ebert-Straße an. Nach aktuellem Kenntnisstand liefen auf Höhe der Bushaltestelle zeitgleich zwei Jungen (12 und 10 Jahre, beide aus Bochum) über die Straße. Das Auto touchierte den Rucksack des Zwölfjährigen, der dadurch zu Boden stürzte. Er wurde durch den Sturz leicht verletzt, der Zehnjährige blieb unverletzt.

Etwa eine Stunde später, gegen 16.15 Uhr, kam es zu einem Unfall in Bochum-Dahlhausen. Ein 46-jähriger Autofahrer fuhr nach bisherigen Erkenntnissen die Kassenberger Straße in Richtung Hasenwinkeler Straße. Vor der Kreuzung staute sich der Verkehr. Ein Junge (8) aus Bochum lief nach bisherigen Erkenntnissen zwischen den Fahrzeugen über die Fahrbahn. Der 46-jährige Autofahrer erfasste den Jungen, der durch den Zusammenstoß glücklicherweise nur leicht verletzt wurde.

Das Verkehrskommissariat klärt nun in beiden Fällen den genauen Unfallhergang.

