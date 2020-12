Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Fast-Food-Restaurant: Zeugen gesucht

BochumBochum (ots)

Einbrecher sind am frühen Donnerstagmorgen, 10. Dezember, in ein Fast-Food-Restaurant an der Freudenbergstraße 41 in Bochum-Hamme eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge schlugen die Täter zwischen 3 und 4 Uhr morgens zu. Sie zerstörten eine Scheibe und brachen im Inneren des Gebäudes einen Tresor auf. Daraus entwendeten sie Bargeld und flüchteten.

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 / 909-4135 oder 0234 / 909-4441 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Pressestelle

Jens Artschwager

Telefon: 0234 909 1023

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell