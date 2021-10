Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kennzeichen weg

Jena (ots)

Am Montagmorgen meldete ein 59-Jähriger, dass Unbekannte von zwei Firmenfahrzeugen die Kennzeichentafeln entwendet haben. Zwei Mercedes Sprinter waren von dem Diebstahl betroffen. Bei einem wurde lediglich das hintere Kennzeichen gestohlen, bei dem anderen nahmen die Langfinger gleich beide Kennzeichentafeln mit. Am vergangenen Wochenende verschafften sich die Unbekannten Zutritt zu dem frei zugänglichen Betriebsgelände in Isserstedt und nahmen ihr Beutegut an sich, bevor der oder die Täter in unbekannte Richtung flüchteten.

