Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Misslungener Überholvorgang sorgt für erhebliche Verkehrsbeeinträchtigung

Jena (ots)

Ein 23-Jähriger befuhr mit seinem Honda am Montagmorgen die Straße Rautal und beabsichtigte in der Folge nach links in die Erich-Kuithan-Straße. Trotz des bereits eingeleiteten Abbiegevorganges setzte ein 39-Jähriger Seat-Fahrer in diesem Moment zum Überholen an und stieß in der Folge mit dem abbiegenden Honda zusammen. Weiterhin touchierte der Seat einen Lkw im Bereich des Hinterrades. Durch den Zusammenstoß waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen in diesem Bereich.

