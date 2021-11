Polizei Hagen

POL-HA: 39-Jähriger von Auto erfasst und leicht verletzt

Hagen-Vorhalle (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (17.11.2021) gegen 05.30 Uhr wurde ein Fußgänger in der Weststraße von einem Auto erfasst. Der 39-Jährige wollte die Kreuzung an einer Ampel überqueren, als ein 22-Jähriger mit seinem Fiat von der Nöhstraße aus kommend langsam in die Straße abbog. Es kam zum Zusammenprall zwischen dem Hagener und dem Kleinwagen. Der 39-Jährige kam vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Am Auto entstand kein Schaden. (arn)

