Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 01.01.2022

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Körperliche Auseinandersetzung

Aurich - Im Rahmen einer Feierlichkeit kam es am Samstagmorgen, gegen 01:20 Uhr, zu einer körperlichen Auseinandersetzung in einer Wohnung im Kieler Weg in Aurich. Demnach schlug der 49-jährige Angreifer aus Aurich dem 27-jährigen Gegenüber aus Leezdorf gegen die linke Gesichtshälfte. Das Opfer wurde leicht verletzt. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen.

Garagenbrand

Aurich - Zu einem Brand in einer PKW-Garage kam es am Samstagmorgen, gegen 01:30 Uhr, in der Elchstraße in Aurich. Aus noch unbekannten Gründen geriet ein in der Garage abgestellter PKW in Brand. Die eingesetzte Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das Gebäude verhindern, jedoch entstand ein nicht unerheblicher Schaden am PKW.

Schreckschusswaffen unberechtigt geführt und eingesetzt Aurich - Am Freitagabend, gegen 23:15 Uhr, fuhren Einsatzkräfte der Auricher Polizei durch die Schulstraße in Aurich. Sie nahmen wahr, dass ein 35-jähriger Mann aus Aurich in diesem Moment mit einer Schreckschusswaffe in den Himmel schoss. Bei der anschließenden Überprüfung wurde bei seinem 19-jährigen Begleiter ebenfalls eine Schreckschusswaffe gefunden. Da die beiden Männer nicht über die notwendige Berechtigung, eine Waffe im öffentlichen Raum führen oder gar abschießen zu dürfen, verfügten, wurde eine Strafanzeige gefertigt und die Waffen sichergestellt.

Altkreis Norden

Unversicherter E-Scooter

Hinte - Am Samstagmorgen, gegen 02:30 Uhr, wurde auf der Osterhuser Straße in Hinte ein 21-jähriger Mann mit einem E-Scooter fahrenderweise angetroffen. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass das Fahrzeug nicht pflichtversichert war. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Unfallflucht

Lütetsburg - Leichte Sachschäden entstanden bei einem Unfall im Begegnungsverkehr auf der Landstraße in Lütetsburg. An einer Fahrbahnverengung in Höhe des Schlosses Lütetsburg kamen sich am Freitag, gegen 13:40 Uhr, ein Citroen und ein Audi entgegen. Die Außenspiegel der PKW prallten aneinander und wurden beschädigt. Der Fahrer oder die Fahrerin des Citroen setzte die Fahrt jedoch fort. Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Norden zu melden.

Stromkasten angefahren und geflüchtet

Großheide - Am Freitagabend, zwischen 19:45 Uhr und 21:15 Uhr, wurde auf dem Poppenweg in Großheide, Ecke Schwalbenweg, ein Stromkasten angefahren und erheblich beschädigt. Der Verursacher des Schadens entfernte sich vom Unfallort. Diverse Teile des flüchtigen Fahrzeuges wurden gefunden, so dass Ermittlungsansätze zur Klärung vorhanden sind. Möglicherweise wurde der Unfall aber auch beobachtet oder ein nicht unerheblich beschädigtes Fahrzeug in dieser Zeit im dortigen Bereich gesehen. Hinweise in dieser Sache bitte an die Polizei Norden, 04931/ 9210.

Sachbeschädigung durch Feuerwerkskörper

Großheide - Die Außenjalousie eines Wohnhauses am Dwasweg in Großheide wurde am Silvesterabend, gegen 20:40 Uhr, durch einen Feuerwerkskörper beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 100 Euro. Hinweise auf den Verursacher des Schadens liegen bisher nicht vor.

Unverschlossene Tür führte zu ungebetenem Besuch Norden - Eine zurzeit unbekannte Person betrat am Samstagmorgen, gegen 03:00 Uhr, eine Wohnung in der Schulstraße in Norden. Der Inhaber der Wohnung hatte die Haustür nicht verschlossen. Diese Gelegenheit nutzte ein Unbekannter, in die Wohnung zu gelangen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs wurde aufgenommen.

Mann rastete aus

Am frühen Samstagmorgen, gegen 06:00 Uhr, traf eine vierköpfige Personengruppe, die ein Haus in der Brauhausstraße in Norden nach einer Feier verließ, auf einen aggressiven Fahrradfahrer. Dieser fuhr recht rücksichtlos auf die Personen zu, so dass einer aus der Gruppe ausweichen musste, um nicht angefahren zu werden. Auf sein Verhalten angesprochen reagierte der Fahrradfahrer sehr aggressiv, stieg vom Fahrrad und versuchte, eine der Personen zu schlagen und beleidigte die anderen Anwesenden. Nachdem der Angegriffene dem Schlag ausweichen konnte, begab sich der Angreifer zu einem dort abgestellten PKW und schlug mit Fäusten auf die Motorhaube, die dabei beschädigt wurde. Anschließend floh der Fahrradfahrer. Aufgrund der Personenbeschreibung konnte dieser jedoch von einer der eingesetzten Funkstreifenwagenbesatzungen im Rahmen der Fahndung im Stadtgebiet angetroffen werden. Auch gegenüber den Einsatzbeamten zeigte sich der Mann, offensichtlich deutlich alkoholisiert, dann sehr aggressiv und angriffslustig. Fortwährend wurden die Beamten beleidigt. Da anzunehmen war, dass durch den Mann weitere Straftaten begangen werden könnten, wurde er in Gewahrsam genommen. Aufgrund der Alkoholisierung (Atemalkoholkonzentration von über 1,6 Promille) wurde noch eine Blutprobe entnommen, da der Mann absolut fahruntüchtig Fahrrad gefahren war. Er wird sich nun in mehreren Strafverfahren für sein Verhalten verantworten müssen.

Landkreis Wittmund

Körperverletzung zwischen mehreren Personen Wittmund - In der Silvesternacht kam es aufgrund des Gebrauchs von pyrotechnischen Gegenständen, gegen 02:30 Uhr, zu Streitigkeiten in der Straße Hochkamp in Wittmund-Burhafe. Im weiteren Verlauf der Streitigkeiten erfolgte der körperliche Übergriff eines 20-jährigen und 52-jährigen Mannes, welche aus der Ortschaft Burhafe stammen, auf einen 59-jährigen Burhafer. Das 59-jährige Opfer wurde durch Schläge und Tritte derart verletzt, dass er durch eine Besatzung des Rettungsdienstes behandelt werden musste. Zudem wurde eine ebenfalls vor Ort anwesende 52-jährige Frau aus Burhafe im Zuge der Streitigkeiten durch das 59-jährige Opfer ebenfalls verletzt und beleidigt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Straftaten gegenüber Polizeibeamten

Wittmund - So hat sich ein 18-jähriger Mann aus Wittmund-Asel den Start in die Volljährigkeit sicherlich nicht vorgestellt. Am Neujahrsmorgen randalierte der junge Mann im eigenen Wohnhaus, sodass die Polizei hinzugezogen werden musste. Vor Ort war das alkoholisierte Geburtstagskind jedoch nicht zu beruhigen und spuckte nach den eingesetzten Polizeibeamten. Zudem wurden dauerhaft beleidigende Äußerungen gegenüber den Beamten getätigt, sodass er schlussendlich in Gewahrsam genommen wurde. Für sein Handeln muss er sich nun strafrechtlich verantworten.

Versuchte Körperverletzung durch das Abfeuern von Feuerwerkskörpern Wittmund - Eine dreiköpfige Familie aus der Ortschaft Blersum machte kurz nach dem Jahreswechsel einen Neujahrsspaziergang und wurde im Bereich der Fahnhusener Straße mehrere Feuerwerkskörper überrascht, die von einem Grundstück in deren Richtung geschossen wurden. Hierbei kam glücklicherweise keine Person zu Schaden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wittmund unter 04462 9110 in Verbindung zu setzen.

Brand einer Terrassenüberdachung

Friedeburg - Am frühen Freitagabend wurde durch eine 68-jährige Friedeburgerin eine starke Rauchentwicklung im Untergeschoss ihres Hauses am Strudder Weg in Friedeburg festgestellt. Ursprung dieser Rauchentwicklung war die hölzerne Terrassenüberdachung, die zum Teil in Brand geraten war und durch die alarmierte Feuerwehr abgelöscht werden musste. Der Übergriff des Feuers auf das Wohnhaus konnte glücklicherweise noch verhindert werden, sodass es nur zum Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich kam. Personen wurden nicht verletzt. Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache dauern an.

Verkehrsunfallflucht

Wittmund - In der Silvesternacht kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Carolinensieler Straße in Wittmund. Hierbei überfuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer aus bislang unbekannter Ursache ein Verkehrsschild im Bereich des Kreisverkehrs, nahe eines hiesigen Baustoffhändlers. Neben dem beschädigten Verkehrsschild wurde offensichtlich auch das unfallflüchtige Fahrzeug beschädigt. Dieses verlor einige Fahrzeugteile, wodurch -nach derzeitigem Ermittlungsstand- davon ausgegangen werden kann, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen Audi handelte. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wittmund unter 04462 9110 in Verbindung zu setzen.

Zeugenaufruf zu einem Verkehrsunfall

Bensersiel - In der Nacht von Donnerstag zu Freitag kam es auf der Straße Ostbense an der L5 in Neuharlingersiel, kurz nach der Einmündung der K39 in Richtung Hartward, zu einem Verkehrsunfall. Hierbei versuchte offensichtlich ein weißer SUV, Volvo, zu wenden und geriet in den dortigen Straßengraben. Am Fahrzeug sowie an der Berme entstand Sachschaden. Sofern sachdienliche Angaben gemacht werden können, wenden Sie sich bitte an die Polizei Wittmund unter 044629110.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell