Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Corona-Versammlung

Landkreis Aurich (ots)

Aurich - Corona-Versammlung

Am Montagabend gegen 18 Uhr kam es in der Auricher Innenstadt zu einer unangemeldeten Versammlung von Personen, die gegen die Corona-Regelungen demonstrierten. Die Polizei war bereits vor Beginn mit Kräften vor Ort. Mehrfach mussten die Beamten die Teilnehmenden mittels Lautsprecherdurchsagen auf die einzuhaltenden Auflagen wie das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung und der Einhaltung des Mindestabstands hinweisen. Zahlreiche Teilnehmer zeigten sich unkooperativ und verweigerten die Einhaltung der Auflagen. Im weiteren Verlauf setzte sich die Versammlung mit ca. 250 Demonstrationsteilnehmern in Bewegung. Gegenüber den Einsatzkräften verhielten sie sich zunehmend provokativ. Eine Polizeikette wurde kurzzeitig von einer Gruppe durchbrochen. Die Beamten nahmen zahlreiche Personalien auf und fertigten nach derzeitigem Stand 21 Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Die Betroffenen müssen mit einem erheblichen Bußgeld rechnen. Personen wurden bei dem Einsatz nicht verletzt.

Gegen 19.30 Uhr war die Versammlung beendet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell