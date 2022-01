Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Bei Unfall verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Bei Unfall verletzt

Ein 13-jähriges Mädchen ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Aurich leicht verletzt worden. Gegen 17.50 Uhr fuhr ein 63 Jahre alter Mann mit einem Dacia auf der Leerer Landstraße in Richtung Pferdemarkt und wollte auf den Parkplatz eines Supermarkts einbiegen. Hierbei übersah er offenbar das Mädchen, das ihm auf einem Fahrrad entgegenkam und stieß mit ihm zusammen. Die 13-Jährige wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell