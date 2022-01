Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Westerholt - Einbruch in Bäckerei

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Westerholt - Einbruch in Bäckerei

Unbekannte sind in eine Bäckerei in Westerholt eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 5 Uhr, gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude an der Dornumer Straße und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, wird noch ermittelt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Esens entgegen unter Telefon 04971 926500.

