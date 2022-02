Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Fußgänger lebensgefährlich verletzt

Meppen (ots)

Bei einem Unfall am Sonntag gegen 17.45 Uhr auf der Kuhstraße in Meppen wurde eine Person lebensgefährlich verletzt. Der 82-jährige Fahrer eines Mercedes sowie seine 82-jährige Beifahrerin waren in Richtung Domhof unterwegs. Als ein 64-jähriger Fußgänger die Fahrbahn überquerte, konnte der Mercedes-Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der 64-Jährige lebensgefährlich verletzt wurde. Der Auto-Fahrer sowie seine Beifahrerin blieben unverletzt.

