Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Unfall an Kreuzung - zwei Personen kommen ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Am Montag, 14.02.2022, gegen 14:00 Uhr, sind zwei Fahrzeuge auf der Kreuzung nach der Wutachbrücke am Ortsausgang von Wutöschingen-Horheim in Richtung Schwerzen kollidiert. Beide Fahrende, eine 35 Jahre alte Frau und ein 47-jähriger Mann, kamen ins Krankenhaus. Der Mann war mit seinem VW auf die bevorrechtigte K 6566/Bahnhofstraße eingefahren und dabei mit dem von links kommenden VW der Frau zusammengestoßen. Der Rettungsdienst war vor Ort und versorgte die beiden Insassen. Zumindest der Mann erlitt leichte Verletzungen. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei insgesamt ca. 6500 Euro.

