Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: E-Scooter-Fahrer macht Verrenkungen

Kaiserslautern (ots)

Am Samstagmorgen wurde eine Streife in der Danziger Straße auf einen jungen Mann mit E-Scooter aufmerksam, da am Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Die Beamten entschlossen sich, das Fahrzeug und seinen Fahrer einer Kontrolle zu unterziehen. Beim Erblicken des Streifenwagens nahm der junge Mann auf dem Roller während der Fahrt eine unnatürliche Körperhaltung ein und versuchte vergeblich, mit seinem Fuß die leere Kennzeichenhalterung des Fahrzeuges zu verdecken. Bei der sich anschließenden Kontrolle bestätigte sich der erste Verdacht, für das Fahrzeug bestand keine Haftpflichtversicherung. Auf den 27-jährigen Fahrer kommt nun ein Strafverfahren wegen einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu.|pvd

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell