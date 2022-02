Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Beifahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Montagabend, 14.02.2022, ist ein Autofahrer in WT-Tiengen alleinbeteiligt von der Straße abgekommen. Seine 25-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt und kam zu ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Gegen 18:30 Uhr war der 30-jährige am Ortsausgang in Richtung Vitibuck von der Fahrbahn geraten und kam unterhalb eines Hanges zum Stehen. Fahrer und ein Kleinkind auf dem Rücksitz überstanden den Unfall glücklicherweise unversehrt. Der Pkw wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Der Sachschaden an diesem beträgt rund 9000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell