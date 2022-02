Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Kind verletzt

Polo-Fahrer flüchtet

Gronau (ots)

Am Donnerstagmorgen wollte ein 13-jähriger Junge aus Gronau gegen 07.55 Uhr die Konrad-Adenauer-Straße im Bereich einer Querungshilfe in Höhe Paßweg überqueren. Er ging zu Fuß und führte sein Fahrrad an der Hand. Das Fahrrad wurde von einem Pkw (schwarzer VW Polo mit BOR-Kennzeichen) erfasst. Der Junge stürzte infolgedessen und verletzte sich dabei leicht. Der Pkw-Fahrer setzte die Fahrt ohne anzuhalten in Richtung Eper Straße fort. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat (02562) 9260.

