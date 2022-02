Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wessum - Baggerschaufeln gestohlen

Ahaus-Wessum (ots)

Zwei Schaufellöffel für einen Hydraulikbagger entwendeten in der Nacht zum Donnerstag Unbekannte von einem Baustellengelände am Kiskamper Weg in Ahaus-Wessum. Die beiden Schaufeln waren mit dem Gewicht einer an dem Bagger befindlichen Schaufel gesichert worden. Vermutlich haben die Täter einen passenden Schlüssel für den Bagger und konnten so die Fixierung/Sicherung aufheben und die Schaufeln im Gesamtwert von ca. 800 Euro stehlen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

Zusatz: In den vergangenen Tagen wurden zwei gleichgelagerte Delikte begangen. Ein Tatzusammenhang ist nicht auszuschließen https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5142667 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5140671

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell