Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Baggerschaufel entwendet

Südlohn-Oeding (ots)

Eine circa zehn Jahre alte, zwischen 80 und 100 Kilogramm schwere und mit starken Gebrauchsspuren übersäte Baggerschaufel erbeuteten Unbekannte auf einer Baustelle an der Kreuzung B70 / Hessinghook in Südlohn-Oeding. Den mittels eines Räumschilds eines Minibaggers gesicherten Tieflöffel entwendeten die Täter zwischen Freitag, 16.00 Uhr, und Montag, 08.45 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Borken unter Tel. (02861) 9000.

