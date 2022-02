Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Alkoholisiert gegen Baum gefahren

Rhede (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 11.500 Euro - so stellt sich die Bilanz eines Verkehrsunfalls dar, zu dem es am Sonntag in Rhede gekommen ist. Ein 19-Jähriger hatte gegen 05.15 Uhr den Butenpaß in Richtung Krommerter Weg befahren. Dabei kam der Bocholter nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Ein 20 Jahre alter Insasse aus Rhede erlitt ebenso wie der Fahrer leichte Verletzungen. Im Zuge der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Er hatte sich zunächst zusammen mit dem Beifahrer zu Fuß vom Unfallort entfernt, konnte aber nach Angaben eines Zeugen unweit der Unfallstelle in Rhede angetroffen werden. Die Beamten stellten den Fahrzeugschlüssel, das Fahrzeug sowie den Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. Ein Arzt entnahm dem Fahrer Blutproben, um den Grad der Alkoholisierung exakt nachzuweisen.

