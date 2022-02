Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Brand in Betrieb

Heek (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Montag eine Heizungsanlage in einem holzverarbeitenden Betrieb in Heek in Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand, zu dem es gegen 11.25 Uhr in einem Heizungsraum der Firma am Düstermühlenweg gekommen war. Personen kamen nicht zu Schaden. Nach erster Einschätzung liegt der Sachschaden bei circa 50.000 Euro. Die Kräfte der Feuerwehr hatten ein Übergreifen auf weitere Gebäudeteile verhindern können.

