Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt mutmaßlichen Einbrecher auf frischer Tat

Wanne-Eickel - Herne (ots)

Heute Morgen (7. Oktober) stellten Bundespolizisten im Hauptbahnhof Wanne-Eickel einen mutmaßlichen Einbrecher. Der Mann versuchte noch vergeblich mit samt des Tatwerkzeuges zu flüchten.

Gegen 2 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Hauptbahnhof in Wanne-Eickel. Am Eingang des Bahnhofes erkannten sie eine Person, die in diesem Moment mittels Werkzeug versuchte die Tür eines Schnellrestaurants aufzuhebeln. Als der 34-Jährige die Einsatzkräfte erkannte, lies er sofort von seinem Vorhaben ab und versuchte zu flüchten.

Die Beamten konnten den Herner stellen und festnehmen. Bei sich führte der Mann diverses Aufbruchwerkzeug, welches die Polizisten sicherstellten.

Kriminaltechniker der Bundespolizei sicherten anschließend die Aufbruchspuren.

Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen des Versuchs des besonders schweren Diebstahls ein. *BA

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell