Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mobiltelefon gestohlen - Dank Videoauswertung erhält Geschädigte Diebesgut zurück

Essen (ots)

Am gestrigen Abend (06. Oktober) wurde eine 35-Jährige in der Essener Innenstadt bestohlen. Mit Hilfe der Täterbeschreibung und einer durchgeführten Videoauswertung, konnte der Tatverdächtige identifiziert und gestellt werden. Das Mobiltelefon wurde der rechtmäßigen Besitzerin übergeben.

Gegen 21:30 Uhr sprach eine junge Frau eine Streife der Bundespolizei an, dass ihr Mobiltelefon entwendet worden sei. Dabei habe der Unbekannte die Frau mit dem sogenannten "Antanztrick" abgelenkt und das Smartphone aus ihrer Jackentasche entwendet. Die Bochumerin bemerkte das Fehlen ihres Mobiltelefons und eilte dem Tatverdächtigen in den Hauptbahnhof Essen nach. Dieser sei dann aber in die abfahrbereite S-Bahn 6 eingestiegen.

Mit Hilfe einer Beschreibung des Mannes, konnte dieser im Rahmen der Videoauswertung wiedererkannt und durch die Geschädigte zweifelsfrei identifiziert werden. Die Einsatzkräfte erkannten den Polizeibekannten ebenfalls. Mutmaßlich war der Tatverdächtige auf dem Heimweg.

Daraufhin kontaktierten die Bundespolizisten die Polizei in Essen und baten diese um Unterstützung. Gemeinsam fuhren die Beamten in die Erstaufnahmeeinrichtung und trafen den 28-Jährigen dort an. Ein Smartphone der gleichen Marke, wie das der Geschädigten, wurde auf dem Bett des algerischen Staatsangehörigen aufgefunden.

Die Bochumerin unterstützte die Einsatzkräfte telefonisch, so dass das Smartphone vor Ort entsperrt und der 35-Jährigen zugeordnet werden konnte. Anschließend wurde das Mobiltelefon der überglücklichen Frau zurückgegeben.

Bundespolizisten leiteten ein Strafverfahren wegen Diebstahls gegen den 28-Jährigen ein. *RO

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell