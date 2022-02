Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Einbrecher hebeln Terrassentür auf

Raesfeld (ots)

Mehrere Parfumflaschen haben Unbekannte am Mittwoch bei einem Einbruch in Raesfeld gestohlen. Die Täter waren zwischen 13.30 Uhr und 21.00 Uhr in ein Wohnhaus am Jansdiek eingedrungen - sie hatten eine Terrassentür aufgehebelt. Im Inneren durchsuchten die Einbrecher mehrere Räume, in denen sie sich an Schränken und Schubladen zu schaffen machten. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell