Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Auf Kreuzung kollidiert

Bocholt (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, zu dem es am Mittwoch in Bocholt-Mussum gekommen ist. Eine 72-Jährige hatte die Mussumer Ringstraße gegen 17.10 Uhr aus Richtung Liedern kommend befahren. Auf der Kreuzung mit der Alfred-Flender-Straße stieß die Isselburgerin mit dem Auto einer 28-Jährigen zusammen: Die Bocholterin war auf der kreuzenden Straße in Richtung Innenstadt unterwegs gewesen. Beide Unfallbeteiligten gaben an, jeweils bei Grünlicht der dort stehenden Ampel in die Kreuzung eingefahren zu sein. Die leichtverletzten Fahrerinnen wollten selbstständig einen Arzt aufsuchen. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Tel. (02871) 2990 mit dem Verkehrskommissariat in Bocholt in Verbindung zu setzen.

