Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Ölspur auf der Straße

Motorrollerfahrerin stürzt

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen hat sich am Mittwoch eine 18 Jahre alte Motorrollerfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Gronau zugezogen. Sie hatte gegen 11.35 Uhr den Heerweg aus Richtung Ochtruper Straße kommend in Richtung Gildehauser Straße befahren, als sie in Höhe des Kreisverkehres Kaiserstiege auf einer Ölspur stürzte. Der Rettungsdienst brachte die Gronauerin ein Krankenhaus. Der Bauhof wurde zur Beseitigung der Gefahrenstelle angefordert.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell