Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Ottenstein - Auto überschlägt sich

Ahaus (ots)

In einer leichten Rechtskurve nach rechts von der Straße abgekommen ist eine 30 Jahre alte Autofahrerin am Mittwochabend in Ahaus-Ottenstein. Der Wagen überschlug sich, dabei verletze sich die Borkenerin. Sie hatte die Kreisstraße 63 aus Richtung Wessum kommend in Richtung Ottenstein befahren, als es gegen 22.10 Uhr zu dem Verkehrsunfall kam. Die Autofahrerin gab an, einem Tier ausgewichen zu sein. Der Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 3.500 Euro geschätzt.

