Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Mussum - Zigarettenautomat nicht geknackt

Bocholt (ots)

Sprengen wollten Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Bocholt-Mussum einen Zigarettenautomaten. Die Detonation beschädigte das Gerät zwar stark, das Schließsystem hielt aber stand. Die Täter flüchteten ohne Beute. Abgespielt hat sich das Geschehen gegen 04.30 Uhr an der Straße Mosse. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

