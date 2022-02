Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zusammenstoß auf Kreuzung

Zeugen gesucht

Gronau (ots)

Dass die Ampel an der Kreuzung Ochtruper Straße / Vereinsstraße für zwei Fahrtrichtungen Grün gezeigt hat, ist ausgeschlossen. Nach Schilderungen eines 56 Jahre alten Enscheders sowie eines 31 Jahre alten Gronauers müsste es aber so gewesen sein. Der Niederländer war am Dienstag gegen 19.10 Uhr auf der Ochtruper Straße aus Richtung Ochtrup kommend unterwegs und kollidierte mit dem Gronauer, der von der Vereinsstraße in die Kreuzung eingefahren war. Beide Autofahrer verletzten sich leicht. Den Niederländer brachte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der Gronauer gab an, selbstständig zum Arzt gehen zu wollen. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 8.500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, Kontakt mit dem Verkehrskommissariat unter Tel. (02562) 9260 aufzunehmen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell