Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Wohnungseinbruch an Pommernstraße

Gronau (ots)

Schränke und Kommoden durchsucht und dabei Bargeld erbeutet haben Einbrecher in Gronau. Gewaltsam in die Wohnung in einem Mehrparteienhaus an der Pommernstraße gelangten die Unbekannten am Dienstag zwischen 11.00 und 12.30 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau unter Tel. (02562) 9260.

