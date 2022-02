Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Beim Wechseln Geld gestohlen

Gronau (ots)

Mit einem Wechseltrick hat ein Unbekannter in den vergangenen Tagen in Gronau 300 Euro ergaunert. Der Mann hatte sich an der Kasse gemeldet und gebeten, ihm diese Summe in eine Stückelung von sechs 50-Euro-Scheinen umzutauschen. Am Abend stellte sich bei der Abrechnung heraus, dass der Täter das Geld in geschickter Weise an sich gebracht hatte.

Leider stellt das keinen Einzelfall dar. Immer wieder kommt es vor, dass Kriminelle mit einem Wechseltrick Beute machen. Sie verwickeln ihr Gegenüber dabei in ein Gespräch und hantieren in ablenkender Weise mit den Geldscheinen, mitunter fordern die Täter mehrfach immer wieder eine andere Stückelung. Die Polizei rät deshalb dazu, bei derartigen Anliegen Vorsicht walten zu lassen.

