Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Zwölfjährige leicht verletzt

Borken (ots)

Leichte Verletzungen hat ein zwölf Jahre altes Mädchen am Dienstag in Borken bei einem Unfall erlitten. Ein 53-Jähriger befuhr mit seinem Wagen gegen 07.35 Uhr die Gustav-Mettin-Straße in Richtung der Straße Am Kuhm. Als er nach rechts in Richtung Johann-Walling-Straße einbiegen wollte, stieß die von links kommende Radfahrerin gegen das Auto. An der Kreuzung gilt die Rechts-vor-links-Regel. Die Zwölfjährige wurde in die Obhut ihrer Mutter übergeben. Ein Transport ins Krankenhaus war nicht notwendig.

