POL-BOR: Stadtlohn - Senior bedrängt

Zweiter Vorfall innerhalb weniger Tage

Stadtlohn (ots)

Es ist erst wenige Tage her, dass in ähnlicher Art und Weise ein Senior nach einem Besuch bei einem Geldinstitut in Stadtlohn bedrängt wurde. Der Unterschied zum vorhergegangenen Vorfall: Der Bedrängte schrie den Unbekannten an und schloss die Autotür. Was war geschehen? Gegen 10.30 Uhr am Montagmorgen parkte ein 85 Jahre alter Stadtlohner seinen Wagen vor einem Geldinstitut an der Eschstraße. Nachdem er seine Erledigungen in der Bank gemacht hatte, zurück zu seinem Wagen gegangen und eingestiegen war, riss ein Mann die Fahrertür auf. Der Unbekannte hielt dabei eine Zwei-Euro-Münze in der Hand. Schließlich flüchtete er wortlos zu Fuß in Richtung Rathaus.

Der Geschädigte beschrieb den Mann wie folgt: schlanke Figur, circa 40 Jahre alt, dunkler Teint. Er trug eine hellblaue Jeans sowie eine kurze schwarze Jacke mit Kapuze, die er tief ins Gesicht gezogen hatte. Die Polizei erbittet Hinweise an die Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

Link zur Meldung vom 03.02.2022: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5137758

