Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Bargeld und Zigaretten aus zwei Automaten gestohlen

Ganzlin/Passow (ots)

In Ganzlin haben unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag einen Zigarettenautomat aufgebrochen. Aus dem Automaten entwendeten die Diebe anschließend Zigaretten und Bargeld. Wie viel Bargeld sich in der Geldkassette befand und wie viele Zigarettenschachteln entwendet wurden, ist derzeit noch nicht bekannt. Der am Zigarettenautomaten entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf ca. 1000 Euro.

Am Sonntagabend wurde in Passow bei Lübz ein weiterer Zigarettenautomat aufgebrochen. Auch hier entwendeten unbekannte Täter Zigaretten und Bargeld in bislang unbekannter Höhe. In beiden Fällen wurden die Zigarettenautomaten ersten Erkenntnissen zufolge mit mechanischer Gewalt geöffnet. Die Polizei sicherte Spuren an beiden Tatorten und ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Zudem prüft die Polizei, ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Plau am See (Tel. 038735-8370) entgegen.

