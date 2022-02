Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Einbruch in Schule misslingt

Velen (ots)

Stand gehalten hat die Kellertür einer Schule in Velen: Unbekannte hatten versucht, die Glasscheibe der Tür einzuschlagen. Es gelang den Tätern jedoch nicht, in das Gebäude an der Ramsdorfer Straße einzudringen. Das Geschehen spielte sich zwischen Montag, 16.15 Uhr, und Dienstag, 07.00 Uhr. Die Kripo in Borken bittet um Hinweise: Tel. (02861) 9000.

