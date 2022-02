Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Angeblicher Microsoft-Mitarbeiter erfolgreich

Ahaus (ots)

Mehrfach riefen Männer und Frauen einen Ahauser am Dienstagmorgen an und gaben sich in gebrochenem Deutsch, durchmischt mit Englisch, als Mitarbeiter des Softwareunternehmens Microsoft aus. Auch durch unfreundliche Gesprächsbeendigung ließen sich die Anrufer nicht abhalten, mehrfach den Kontakt zu dem Ahauser zu suchen: Sie hatten Erfolg damit. Der Geschädigte gab mehrere Transaktionsnummern zur Abwicklung von Online-Bankgeschäften an einen Mr. Watson. So nannte sich der mutmaßliche Betrüger. Es dauerte nicht lange, da meldete sich die Hausbank bei dem Ahauser und gab an, dass es zu vier Geldtransaktionen von seinem auf ein Drittkonto gegeben habe.

In diesem Fall erkannte der Angerufene den Betrugsversuch nicht. Er gewährte den Tätern Zugriff auf sein Computer und übermittelte Transaktionsnummern.

Diese Masche führt immer wieder zu hohen Geld- oder Datenverlusten. Mit weiteren Betrugsversuchen ist zu rechnen.

Weitere Hinweise finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falsche-microsoft-mitarbeiter/

