Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Vorfahrt missachtet

Vreden (ots)

Zwei Leichtverletzte, zwei völlig zerstörte Autos, ein geknickter Schildermast sowie ein herausgerissener Leitpfosten sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Dienstagmittag in Vreden. Gegen 12.00 Uhr überquerte eine 58 Jahre alte Ahauserin die Kreisstraße 16 in der Bauerschaft Crosewick von einem Wirtschaftsweg kommend. Dabei stieß sie mit dem Wagen einer 73-Jährigen zusammen. Die Vredenerin hatte die K 16 aus Richtung Vreden kommend in Richtung Ammeloe befahren. Der Rettungsdienst brachte die Ahauserin in ein Krankenhaus. Die 73-Jährige gab an, selbstständig zum Arzt gehen zu wollen. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 40.000 Euro geschätzt. Auslaufende Betriebsstoffe entfernte die Feuerwehr Vreden. Die Einsatzkräfte des Löschzuges Ammeloe waren ursprünglich zum Unfallort gerufen worden, um den Brandschutz sicherzustellen.

