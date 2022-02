Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wessum - Geisterradler übersehen

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen erlitt am Mittwochmorgen ein 58 Jahre alter Pedelecfahrer bei einem Verkehrsunfall in Ahaus-Wessum. Der Ahauser fuhr gegen 06.40 Uhr auf dem linksseitigen Radweg der Eichenallee aus Richtung Hamalandstraße kommend in Richtung L560, als das Auto einer 45 Jahre alten Ahauserin seinen Weg kreuzte. Sie hatte gerade eine Einfahrt verlassen wollen. Der entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung radelnde Mann fuhr gegen den Wagen, infolgedessen er auf die Straße stürzte. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Mit insgesamt circa 1.000 Euro wird der Sachschaden beziffert.

