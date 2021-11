Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - versuchte Sprengung - Zigarettenautomat blieb äußerlich unbeschädigt

Unna (ots)

Erneut wurden Zeugen in den Morgenstunden von einem lauten Knall geweckt. Am Mittwoch (03.11.2021) gab es gegen 3.45 Uhr im Bereich der Hermannstraße/Zechenstraße eine Detonation.

Die eingesetzten Polizeibeamten fanden kurz darauf einen qualmenden Zigarettenautomaten vor, der äußerlich unbeschädigt blieb. Bei Eintreffen am Tatort konnten sie noch eine männliche mit einem Fahrrad über einen Fußweg in Richtung Westen flüchten sehen. Eine Fahndung in Nahbereich verlief negativ.

Der Flüchtenden wird wie folgt beschrieben:

- männlich - große, schlanke Statur - schwarze Jacke - Kapuze über den Kopf gezogen - dunkle Hose - Herrenrad mit rot leuchtendem Rücklicht; Reflektoren an den Speichen

Hinweise zur Tat oder dem möglichen Täter bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder 921-0.

