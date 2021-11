Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Zigarettenautomat aufgebrochen - Automat wurde gänzlich geleert

Kamen (ots)

Am Dienstagmorgen (02.11.2021) meldete ein Zeuge gegen 07.10 Uhr der Polizei einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten an der Derner Straße Höhe Unkeler Weg.

Die Beamten fanden vor Ort einen komplett geleerten Automaten vor, weder Bargeld noch Zigaretten befanden sich darin oder im nahen Umfeld. Nähere Hinweise auf die Tatzeit liegen derzeit nicht vor.

Wer hat an der angegebenen Örtlichkeit Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder 921 0.

