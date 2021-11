Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Müllcontainerbrand im Hof des Polizeireviers, Hinweise erbeten

Rastatt (ots)

Beamte des Polizeireviers Rastatt mussten am Sonntagabend nicht einmal aus dem Hofgelände fahren, um einen Einsatz zu bewältigen. Bislang Unbekannte steckten gegen 22 Uhr mehrere Müllcontainer auf dem Hinterhof des Reviers in Brand. Hinzugeeilte Polizisten konnten mit Feuerlöschern ein Übergreifen der Flammen auf das Dienstgebäude verhindern. Durch Unterstützung von Einsatzkräften der Feuerwehr Rastatt konnte der Brand vollständig gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden an den Müllcontainern von rund 1.000 Euro. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Personen beobachtet hat, setzt sich bitte unter der Rufnummer: 07222 761-0 mit den Ermittlern in Verbindung.

