Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach im Kinzigtal - Handgreiflichkeit in Diskothek

Haslach im Kinzigtal (ots)

Bei einer Auseinandersetzung in einer Diskothek in der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde eine Person leicht verletzt. Gegen dreiviertel zwei am Sonntagmorgen begleitete die Security einen 29-jährigen Partygast, der in der Diskothek eingeschlafen war, nach draußen. Nachdem der Endzwanziger direkt im Anschluss wieder in die Diskothek zurückwollte, verwehrten ihm die Security den Einlass. Daraufhin wurde der alkoholisierte Partygast handgreiflich und verletzte den Türsteher. Durch einen Bekannten wurde der 29 Jahre alte Mann letztendlich nach Hause gebracht. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige. /sch

