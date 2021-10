Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gutach - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Gutach (ots)

Am Sonntag, in der Zeit von 08:45 bis 12:20 Uhr, parkte der Geschädigte seinen VW Caddy auf dem Parkplatz einer Gaststätte in der Straße Wählerbrücke. In diesem Zeitraum fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Rangieren, gegen den geparkten VW und beschädigte dabei die Heckscheibe. Danach fuhr der Unfallverursacher weg ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Der Schaden am VW beläuft sich auf 1500 Euro. Zeugen die den Unfall beobachtet haben werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Haslach, Tel. 07832 975920, in Verbindung zu setzen.

/DHM

