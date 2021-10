POL-OG: Lahr - Auto überschlägt sich

Polizeipräsidium Offenburg

Am Sonntagmorgen kam es auf der B3 Höhe Kippenheimweiler zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Pkw überschlug. Die 22-jährige Fahrzeugführerin fuhr zuvor auf der Bundesstraße auf gerader Strecke von Lahr in Richtung Ettenheim. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Mit knapp 1,1 Promille stand die Fahrerin erheblich unter Alkoholeinfluss und verursachte mutmaßlich deshalb den Unfall alleinbeteiligt. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 8000 EUR. Neben einer Blutentnahme musste sie ihren Führerschein abgeben und erwartet eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

